Mezza Premier scrive al Tas: "Il City resti fuori dalle coppe"

Fronte comune contro il Manchester City in Premier League: dieci club avrebbero infatti inviato una missiva al Tas per evitare che l'emergenza Coronavirus faccia passare in cavalleria i guai che i citizens stanno passando a causa del fair play finanziario, con relativa esclusione dalle coppe europee per due anni.

Tra i firmatari della lettera ci sarebbero Liverpool, United, Tottenham ed Arsenal, che sostengono che le violazioni del City abbiano impedito negli anni a diversi club di qualificarsi alle coppe.

(Il Messaggero)