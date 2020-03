Mancini rassicura Zaniolo: "Niente fretta, avrà occasioni"

Il ct Mancini prepara la lista degli Europei, lista che potrebbe non vedere Nicolò Zaniolo, al quale sia la Nazionale che la Roma non vogliono mettere fretta nel recupero dall'infortunio al ginocchio, come ha ribadito lo stesso ct: "Tra un mese sapremo. È giovane, se non dovesse recuperare non giocherà, avrà altri traguardi davanti, è importante che guarisca bene dall’infortunio". Ieri papà Igor ha parlato in radio: "Il recupero di Nicolò procede molto bene, ma è sempre meglio andare con i piedi di piombo. Meglio un mese di recupero in più che uno in meno. Nicolò non ha preso benissimo la possibilità di non andare all’Europeo, ora però ha metabolizzato l’idea." Tra i giallorossi sicuri di far parte della spedizione ci sono Pellegrini, che potrebbe essere dirottato tra gli esterni, e Spinazzola. In dubbio Mancini e Cristante.

(gasport)