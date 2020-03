Mancini: "Il bilancio è ok. Ho fatto errori? Con Smalling cresco in fretta"

Sta approfittando della pausa forzata per passare più tempo con sua moglie Gianluca Mancini, che però non rinuncia ad allenarsi. Il difensore ex Atalanta ha dichiarato in un'intervista a Sky come sia per lui un privilegio prender parte alle iniziative benefiche che la Roma sta portando avanti in questo periodo di difficoltà. Ed inevitabilmente un pensiero va a Bergamo, messa in ginocchio dall'emergenza.

E intanto il difensore tira un bilancio della sua stagione: ammette di aver commesso qualche errore ma è consapevole che la vicinanza di Smalling lo stia aiutando a crescere. Non potendo vedere il resto della squadra a causa dell'isolamento ha poi raccontato come sia importante far gruppo, anche attraverso videochat di squadra a cui partecipa anche Fonseca.

(Gasport)