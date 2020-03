Mancini e il tempo nemico-amico. Crede a un'Italia ancora più forte

C'era voglia di giocare subito gli Europei, sfruttando l'onda dell'autostima dopo le 10 vittorie consecutive conquistate nelle qualificazioni, ma Roberto Mancini dovrà cercare di mantenere questo entusiasmo 'congelandolo' per un anno intero. Non sarà facile ma, guardando il bicchiere mezzo pieno, aspettare tutto questo tempo potrebbe non essere un male. Infatti il c.t. della Nazionale italiana, sebbene con le complicanze nello stilare un nuovo programma di lavoro a causa delle incertezze sui tempi della Serie A, avrà tuttavia la possibilità di seguire più partite e avere una veduta più ampia sulle risorse che gli permetterà di aggiornare le sue scelte, facendo piccoli ritocchi, senza stravolgimenti.

Un tempo questo dove tutti avranno un anno in più di esperienza europea, anche grazie alla seconda Nations League che inizierà a settembre; dove alcuni potranno avere maggiore spazio in campo, magari debuttando anche in Champions o Europa League, iniziando a calcare palcoscenici internazionali; altri potranno fare il salto dalla Serie B alla A senza vertigini; altri ancora potranno recuperare la piena condizione fisica.

(gasport)