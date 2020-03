Malagò: "Per le Olimpiadi formula geniale. Lo Sport italiano si è comportato in maniera perfetta, con qualche eccezione..."

Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha rilasciato un'intervista al quotidiano in cui parla delle prospettive dello Sport a fronte dell'emergenza Coronavirus. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Per le Olimpiadi si è optato per il 2021...

«Con una formula geniale, aperta: dal primo gennaio all’estate. Questo significa che se nel prossimo autunno la situazione si normalizzerà, e l’Oms desse il via libera, l’Olimpiade si potrebbe fare a fine maggio o a inizio giugno, in condizioni climatiche favorevoli e senza dover stravolgere altri grandi avvenimenti già in calendario».

Non tutti hanno rispettato le consegne...

«Chi ha scelto di andare per conto proprio non è stato serio. Il Canada ha cantato fuori dal coro in maniera a dir poco sorprendente. Ci sono stati interventi a gamba tesa: maldestri e controproducenti. Pochi per fortuna».

E lo sport italiano, invece, come ha accompagnato questo momento?

«Nella stragrande maggioranza si è comportato in maniera perfetta. Le eccezioni ci sono state e non poteva essere altrimenti, ma confermano la regola».

(Corsera)