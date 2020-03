Magico Peiró, un gol di rapina cambiò la storia

E' morto ieri Peiró, centravanti con un passato nell'Inter e nella Roma, passato alla storia per il gol con la maglia nerazzurri con una magia concepita in sei secondi appena. Era il 12 maggio del 1965, in semifinale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool, con l’Inter che rimonta il 3-1 maturato ad Anfield in favore dei Reds. Lancio lungo di Mazzola per Peiró sulla sinistra, arriva un attimo prima lo scozzese Lawrence che manda a terra il nerazzurro con una spallata. Qui cominciano i 6 secondi: Lawrence comincia a palleggiare mentre Joaquín si rialza e accende la scintilla dell’idea, il portiere fa rimbalzare ancora una volta la palla a terra ma Peiró allunga il piede sinistro, ruba il tempo, completa lo scippo perfetto e segna d'interno.



All'Inter furono due scudetti, la Coppa dei Campioni, due Intercontinentali, infine si trasferì alla Roma, dove nel 1969 vinse una Coppa Italia.

(La Repubblica)