Lunedì nuovo vertice Lega-Aic: un piano per la questione stipendi

Uno dei temi più caldi negli ultimi giorni è quello della possibile sospensione degli stipendi dei calciatori, che sul bilancio sono ovviamente una delle voci più incisive. Ognuno con i suoi numeri partecipa a un monte stipendi complessivo della A da 1,3 miliardi. E in tal senso l’Aic -il sindacato di categoria - lunedì prossimo riceverà un piano più dettagliato. In un caso l’intervento sugli stipendi potrebbe più corposo, nell’altro meno. L’Assocalciatori aspetta un progetto strutturato di cui iniziare a parlare con i propri iscritti. Finora il sindacato aveva insistito sulla tutela di altri aspetti, per esempio che il lavoro dei giocatori potesse avvenire in totale sicurezza. Non manca però, ed era sempre emersa, la totale consapevolezza del momento: pur restando in attesa di un piano, l’Aic era comunque disponibile all’ascolto.

(Gasport)