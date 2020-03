L’Uefa resta ottimista e tratta con Madrid per l’ok ai charter

Coppe europee in bilico per le italiane. Oggi è un giorno importante per capire se l’Uefa riuscirà a trovare un accordo con le autorità di Madrid, così da aprire corridoi per i voli privati delle squadre e permettere domani Siviglia-Roma e Getafe-Inter.

Ieri la Spagna ha vietato i voli in arrivo dall’Italia. Nel pomeriggio filtrava ottimismo da Nyon su una soluzione condivisa con le autorità di Madrid. Però in serata la trattativa ha rallentato e la decisione è stata rimandata a oggi. Per l’Uefa, finché sarà in suo potere, la Champions va avanti. E non ci sono ancora piani-B per l’Europeo.

(Gasport)