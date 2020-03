Lotito, gli allenamenti ora potrebbero slittare

Sarà uno degli argomenti di discussione in questi giorni: la ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A. Fa discutere ancora la scelta del presidente della Lazio, Claudio Lotito, di far riprendere le sedute di allenamento da lunedì 23 marzo. Scelta in controtendenza con il parere dei medici sportivi, che avevano suggerito come date utili per la ripresa il 4 aprile per gli allenamenti individuali (il 15 per le sedute collettive).

Argomento che sarà trattato nella riunione di Lega in programma oggi a mezzogiorno. Possibile che il presidente laziale ravveda parzialmente la sua posizione: si parla di uno slittamento al 30 marzo. Possibile però che ogni club vada per la propria strada. Si parla di una possibile ripresa a fine mese anche per Napoli, Cagliari, Lecce, Bologna e Milan.

(Corsera)