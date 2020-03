Lotito e Agnelli, frecciate a distanza: "Viene prima la classifica della salute?"

Ieri presidenti e dirigenti dei club di serie A, si sono nuovamente collegati per affrontare le questioni più urgenti, legate all’emergenza coronavirus. Come già accaduto nei giorni scorsi, non è stato stabilito nulla e si ricollegheranno nuovamente lunedì, con la speranza che, attraverso un già atteso decreto del Governo, possano decidere senza la presenza fisica dei partecipanti.

Per la questione scudetto il piano sembra comunque ormai delineato: senza Europei infatti la Serie A potrà anche riprendere a maggio. Poi, giocando ogni 3 giorni, entro fine giugno, si arriverà al completamento del campionato, con regolare assegnazione dello scudetto.

La Lega, mercoledì scorso, aveva invitato le squadre a uno stop di 7 giorni. Ma il sindacato dei giocatori insiste per un’interruzione ancora più lunga. Il Milan si è già portato avanti, allungando la sua pausa fi no al 23 marzo. Altri club, però, non sono così disponibili.

Ad esempio la Lazio. Tanto che ieri è andato in scena un breve battibecco tra Agnelli e Lotito. Davanti all’insistenza del presidente biancoceleste, che sosteneva che allenamenti non fossero vietati, il numero uno bianconero ha risposto con una battuta: «Pensi più alla classifica che alla salute dei tuoi giocatori». Lotito ha provato, a sua volta, a replicare, ma le risate degli altri hanno finito per spegnere la tensione.

(corrieredellosport.it)