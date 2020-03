L'ex Zeman non esclude un ritorno in giallorosso: "Ora in panchina al parco"

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Non metterebbe la mano sul fuoco su un suo eventuale ritorno alla Roma, nonostante attualmente sia senza panchina: "Ogni tanto vado a sedermi a quella del parco però". Parola di Zdenek Zeman, che rientrerebbe a Trigoria soltanto a determinate condizioni: "Dipende - spiega ai microfoni di Radio Uno - dai programmi e da quello che si può fare". Il boemo invece non ha dubbi sulle sue preferenze per quanto riguarda la lotta scudetto: "Spero vinca la Lazio anche se la Juve ha la rosa più forte. Lotito ha fatto molto di più di altri che hanno mezzi più ampi". Anche questa suona come una frecciatina alla Roma, con cui Zeman non si è lasciato nel migliore dei modi dopo l’esonero del febbraio 2013. Non si sbilancia invece sul futuro ma ammette che qualcuno ha già bussato alla sua porta: "Qualche squadra in questi mesi mi ha cercato. Ho detto di no perché non avevo rassicurazioni sul tipo di lavoro che potevo fare. Voglio poter fare il mio mestiere”.