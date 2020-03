L'epidemia non spaventa l'Uefa: avanti come previsto

La questione coronavirus è stata liquidata velocemente, in 30 secondi, dal presidente Ceferin in apertura di un Esecutivo: «Niente panico, siamo tranquilli. Tutto procede come prima, siamo ottimisti». E quindi avanti con la Champions, nessun piano-B per l’Europeo. Nyon comunque è in continuo contatto con federazioni, club e con l’Organizzazione mondiale della sanità. Anche Gianni Infantino, presidente Fifa, dice: «Non dobbiamo farci prendere dal panico. Non sono preoccupato, ma la salute delle persone è molto più importante di qualsiasi partita, per questo dobbiamo monitorare la situazione e sperare che migliori, seguendo le istruzioni che ci saranno date».

(Gasport)