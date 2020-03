Le italiane allineate: meglio bloccare le coppe europee

Roma e Inter contro il Uefa: i due club infatti non apprezzano l’idea di fondo che sta animando il massimo organo calcistico europeo, ovvero che lo spettacolo debba continuare quasi a tutti i costi, soprattutto adesso che i nerazzurri sono alle prese con gli esiti del caso Rugani, visto che la Juve è stato l’ultimo avversario affrontato. Dall'altre parte c'è il Getafe, avversario dei nerazzurri, più possibilista sul giocare le gare a campo neutro come palesato dal Uefa; scettico invece il Siviglia, avversario dei giallorossi:“Non sono sicuro che si possa trovare una soluzione rapidamente. Quella della gara unica in campo neutro è una delle varie ipotesi che sta considerando la Uefa, però per esempio non penso che sarà facile trovare un Paese disposto ad accoglierci", le parole del ds Monchi.