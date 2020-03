La trasferta di Coppa con il coronavirus: squadra isolata, però tifosi in partenza

A Trigoria il livello di attenzione per il Coronavirus è altissimo. Le regole sono chiare da giorni, anche se le indicazioni non sono differenti da quelle del ministero, con la società che ai calciatori ha consigliato massima attenzione. Intanto, in un clima surreale, la squadra - il più possibile isolata rispetto a chi lavora a Trigoria - riprenderà a lavorare per la trasferta di giovedì a Siviglia. Per il momento non ci sono indicazioni per una chiusura degli spalti ai tifosi romanisti: partiranno in 500, voli permettendo. Se le autorità spagnole dovessero decidere di far giocare a porte chiuse, è probabile che si procederà al rimborso dei biglietti.

(Gasport)