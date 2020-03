La stretta è arrivata: controlli su tutte le auto e niente sport all'aperto

Auto incolonnate sulle vie consolari. Controlli a tappeto perché d'ora in poi l'ordine è quello di identificare tutti i conducenti dei veicoli in circolazione, soprattutto quelli in entrata nella Capitale. Mentre il ministero della Salute chiude da oggi a mercoledì prossimo esercizi di somministrazione alimenti e bevande nelle stazioni e nelle aree di servizio, vieta l'accesso a parchi e giardini, come anche le attività e ludiche all'aperto - sport consentito ma solo nei pressi della propria abitazione - e di spostarsi nelle seconde case utilizzate per le vacanze. Roma diventa «città chiusa» per contenere per quanto possibile il contagio da coronavirus, I primi posti di blocco dei vigili urbani sono stati allestiti ieri, ma il clou è previsto per oggi e domani. Inoltre il ministero della Salute chiude da oggi a mercoledì prossimo esercizi di somministrazione alimenti e bevande nelle stazioni e nelle aree di servizio, vieta l'accesso a parchi e giardini, come anche le attività e ludiche all'aperto - sport consentito ma solo nei pressi della propria abitazione - e di spostarsi nelle seconde case utilizzate per le vacanze.

(Corsera)