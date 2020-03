La Serie A si mette in autoquarantena

Secondo caso di Coronavirus in Serie A in meno di 24 ore: dopo Rugani anche Gabbiadini è risultato positivo. Si ferma ovviamente la Samp, che ha attivato tutte le procedure previste e monitora con attenzione le condizioni di un paio d'altri giocatori che presentano sintomi compatibili con il virus. In isolamento anche il Verona, ultima squadra ad aver affrontato i blucerchiati domenica scorsa a Marassi. Più complessa la situazione che riguarda la Juventus: Rugani è tutt'ora asintomatico - sfebbrato nella giornata di ieri- ma in isolamento insieme a lui ci sono altre 121 persone (tra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti ) compreso Agnelli.

(Il Messaggero)