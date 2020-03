La Serie A in ansia. Lotito: “Il virus si sta ritirando”. La risposta di Agnelli: “Ora sei anche virologo?”

La Serie A continua a esser bloccata a causa del coronavirus, ma la Lega sta provando in tutti i modi a non dover annullare il campionato, sperando di poterlo riprendere non appena l'emergenza Covid-19 sarà rientrata. In questo scenario continuano i battibecchi tra i presidenti delle squadre di A, due in particolare. Ieri durante l'assemblea di Lega il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe detto: "Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo coi medici, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…". Pronta risposta del presidente della Juventus Agnelli: "Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo".

Anche il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha voluto dire la propria, portando alla luce molti dubbi: "Qui parlano tutti, ma il problema è: quando ripartirà questa roba? Qualcuno ce lo può dire? No, non lo sa nessuno, tutti parliamo, tutti facciamo filosofia, tutti facciamo teoria, ma nessuno sa niente. C’è gente che muore, combattiamo una guerra che non si vede e parliamo di calcio? Ancora vogliamo parlare di calcio? Il Benevento che ha 69 punti che deve dire? Non può restare a guardare. Scudetto? So che Lotito mi odierà ma così è la vita, non è che siamo noi ad aver voluto questa disfatta. La prima adesso è la Juve? Per me finisce così, con queste posizioni. Questa è la direzione da prendere se vogliamo fare gli Europei. perché se finiamo ad agosto poi che succede?".

(Tuttosport)