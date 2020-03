La Serie A e la riduzione degli ingaggi: la Roma vuole allinearsi, il Brescia si porta avanti

La Juve fa scuola e anche gli altri club di A potrebbero orientarsi a breve per una riduzione degli ingaggi dei giocatori. Molte società attendono la concertazione collettiva della Lega con Figc e Assocalciatori. C'è chi, come il Brescia di Cellino, ha già avviato i colloqui con tecnico e giocatori e potrebbe decidere già entro oggi. L'Inter inizierà ad affrontare il problema dopo Pasqua, mentre da altri club come il Genoa (indietro con gli stipendi da febbraio) non sono arrivate indicazioni chiare. La posizione della Roma è in linea con quella della Juve. I dirigenti non hanno ancora cominciato a parlare con i calciatori e con i loro agenti: lo faranno nelle prossime due settimane.

(Corsport)