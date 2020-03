La Roma si tiene anche Santon: pronto il contratto fino al 2024

La Roma sta pensando di rinnovare il contratto di Santon. Petrachi infatti sembra convinto di prolungare la storia in giallorosso per due motivi principali: il primo è tecnico visto che Fonseca è convinto che possa rappresentare il terzino ideale per il suo gioco, grazie a fisicità, velocità e propensione all'attacco. L'altro motivo è economico: Santon guadagna 1,4 milioni più bonus a stagione fino al 2022 e potrebbe allungare di due anni il suo accordo riducendo la parte fissa o i premi. Le parti sono in contatto e l'accordo - che potrebbe essere ufficializzato a giugno - sembra vicino.

(Corsport)