La Roma scommette sul futuro. Da Zaniolo a Diawara c’è un tesoro

L'emergenza coronavirus ha cambiato molte delle nostre abitudini e continuerà a farlo. A venir colpito è anche lo sport, con il calcio in primo piano. A subire un brusco cambio saranno sicuramente le trattative di mercato, considerando che le varie società non avranno liquidità per poter comprare giocatori e non essendo per forza costretti a vendere, visto che non è ancora chiaro quali saranno le decisioni che saranno prese in merito al Fai Play Finanziario. In tutto questo scenario la Roma però, insieme al proprio ds Petrachi, potrebbe non dover affrontare del tutto questi problemi. I giallorossi infatti possono vantare una lunga schiera di giocatori giovani e pronti a diventare protagonisti del calcio italiano grazie a mister Fonseca. Tra questi ci sono Diawara, Zaniolo, Pellegrini, Under, Kluivert, per non considerare anche i prestiti di Schick e Karsdorp che stanno facendo una grande stagione. Se non si trovassero soluzioni diverse, poter contare su questo gruppo per costruire il proprio futuro non sembra comunque una brutta idea.

(corsera)