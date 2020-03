La Roma prepara il piano B per ripartire

In attesa di capire come finirà (se accadrà) l'attuale campionato, la Roma pensa alla prossima stagione. Ovviamente si attendono sviluppi sulla trattativa Friedkin-Pallotta, ora in stand-by, e si pensa a come costruire la prossima squadra. Con un input ben preciso: abbassare, di tanto, gli ingaggi, visto che gli obiettivi dovranno essere diversi. Il ridimensionamento, dunque, è dietro l'angolo.

Nel caso in cui l'affare con Friedkin non dovesse concludersi, il club è pronto al piano B: trattenere il più possibile i big e sfoltire la rosa. Le cessioni ci saranno, ma Pellegrini e Zaniolo dovranno restare. Ben diverso è il discorso legato ai prestiti: la Roma vuole tenere Smalling, la volontà dell'inglese è corrisposta ma bisognerà capire se il Manchester sarà disposto a fare sconti sul cartellino. Diverso il discorso su Mkhitaryan, che Fonseca vorrebbe tenere ma, vista la presenza di altri trequartisti, l'armeno potrebbe non essere riscattato. La priorità, anche per una questione contrattuale è Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista deve ridiscutere il rinnovo ed eliminare la clausola da 30 milioni presente sul suo contratto.

(Il Messaggero)