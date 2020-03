La Primavera oggi contro l'Inter: test per Diawara

La Primavera di Alberto De Rossi torna in campo oggi contro l'Inter. A centrocampo il tecnico potrà contare su un rinforzo d'eccezione: farà parte del match anche Amadou Diawara. Il centrocampista della prima squadra, che da qualche giorno è tornato a lavorare in gruppo allenandosi con la Primavera, rivedrà il campo dopo l’infortunio al ginocchio sinistro dello scorso 23 gennaio. L’obiettivo è testare la condizione fisica del guineano così che Fonseca possa capire quando poterlo riavere a disposizione: magari già col Siviglia in Europa League o con la Sampdoria in campionato.

(Gasport)