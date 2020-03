La nuova Roma di Friedkin e lo splendido dubbio «Miki»

Una delle prime questioni che dovrà affrontare il gruppo di lavoro che Dan Friedkin metterà al comando della Roma sarà Mkhitaryan. Il rendimento dell'armeno in campo non lascia dubbi: gol contro Sassuolo, Verona, Spal, Bologna, Lecce e Cagliari, più gli assist contro Lecce, sia andata che ritorno, Cagliari e Gent. Sono tre i possibili problemi legati a "Miki": è arrivato in prestito gratuito e il prezzo per l'eventuale riscatto lo farà l'Arsenal, ha 31 anni e ha giocato solo 1026 minuti (814 in campionato e 212 in Europa League) saltando la metà delle partite stagionali. Altri giocatori sono arrivati in prestito: Zappacosta si è infortunato subito e la Roma potrebbe chiedere al Chelsea il rinnovo, Kalinic non sarà riscattato, Smalling ha un rendimento ottimo ma il Manchester United vuole almeno 20 milioni.

Intanto al blogger Yevgeny Savin Mkhitaryan ha raccontato il suo trasferimento a Roma: "Il primo settembre, due ore dopo aver giocato con l’Arsenal, Mino Raiola mi ha detto che avrei dovuto prendere il primo volo per Roma. È successo tutto molto in fretta". (Corsera)