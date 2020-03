La Juve taglia 90 milioni

Gli stipendi sono il grande tema al centro del calcio in questi giorni. La Juventus si è mossa per prima e ieri sera ha annunciato il raggiungimento di un’intesa con tutti i calciatori della rosa. Questo il testo: “Juventus Football Club S.p.A. comunica, in ragione dell’emergenza sanitaria globale attualmente in corso che sta impedendo lo svolgimento dell’attività sportiva, di aver raggiunto un’intesa con i calciatori e l’allenatore della Prima Squadra in merito ai loro compensi per la restante parte della corrente stagione sportiva. L’intesa prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020”.



Tutto questo però avrà probabilmente effetti anche su altri club. La Juventus ha fatto un assist alle altre società, prime tra tutte Inter e Roma, che la seguono nella classifica dei club con gli ingaggi più elevati. La Roma, ad esempio, non ha ancora avviato un dialogo con i suoi giocatori ma è probabile che la Juventus diventi un esempio, al meno nelle intenzioni, per altri club. Il principio del “rinvio” al 2020-21 di alcune mensilità sarà quasi certamente seguito anche altrove. Resta da capire come si porranno l’Aic (il sindacato dei calciatori) e gli spogliatoi... meno ricchi.

(Gasport)