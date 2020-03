La FIFA studia una maxi-finestra per il prossimo mercato

La Fifa starebbe lavorando ad una soluzione alternativa per allungare la finestra del prossimo mercato estivo. L’ipotesi sarebbe quella di tenere aperto il prossimo mercato per sei mesi. L'idea nasce per evitare un ulteriore danno economico che deriverebbe dal poco tempo a disposizione (più o meno un mese) con con disponibilità ridotte e acquisti e cessioni che si ridurrebbero al minimo. Da qui la soluzione di tenere aperto il mercato da agosto fino a fine gennaio (non è chiaro se in modo continuativo o con più finestre).

(The Telegraph)