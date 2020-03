La collezione dei terzini non ha risolto il problema della Roma

La Roma nella lista dei giocatori sotto contatto può contare ben cinque terzini, considerando quelli che giocano a destra e quelli che giocano a sinistra. Ci sono Bruno Peres, Santon, Zappacosta, Kolarov e Spinazzola, per non contare i due terzini in prestito Florenzi e Karsdorp. Inoltre sembra che il ds Petrachi stia trattando con i Rangers Glasgow il terzino croato Barisic, classe 1992. L'idea che sembra uscire da Trigoria è quella relativa al fatto che nessuno di questi sembri essere il giocatore ideale per mister Fonseca, il quale infatti non hai mai dato continuità ai vari terzini sulle fasce, scegliendo di volta in volta un titolare diverso.

(corsera)