La cassa integrazione per gli ingaggi più bassi

Tra le proposte avanzate dalla Figc nella videoconferenza svoltasi ieri fra tutte le componenti c'è anche l'estensione della cassa integrazione ai "lavoratori sportivi" che guadagnano fino a 50.000 euro lordi all'anno. Questo vale per calciatori, allenatori, preparatori e ds di Serie B e C. Una richiesta poco gradita dal sindacato in quanto si parla di professionisti che guadagnano fino a 50.000 euro, ma il massimale della cassa integrazione nella normativa attuale è fissato a 15.000 euro, inferiore addirittura al minimo federale che è di 1.500 euro netti al mese. La Figc assicura che il massimale sarà alzato dal governo.

(Tuttosport)