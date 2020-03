Kolarov si riprende la sua fascia e punta già al 2022

Dopo la vittoria a Marassi contro il Genoa, in cui Kolarov era ai box per squalifica e Spinazzola terzino sinistro, la Roma ha giocato 5 partite non dando più per scontato la titolarità del serbo. Dopo al sconfitta con l'Atalanta, in cui Kolarov era in panchina, il terzino ha riacquistato il suo status di intoccabile. Da quel momento, a dispetto dei 34 anni, ha giocato le successive quattro partite sempre da titolare.

Ora l'obiettivo, dopo il rinnovo fino al 2021, è il prolungamento contrattuale fino al 2022 al verificarsi di determinate condizioni d'impiego. Possibile supporre che il rapporto con la Roma continui anche dopo, col serbo inserito nella dirigenza.

(Gasport)