Bella iniziativa da parte di Justin Kluivert. Nei giorni scorsi l'attaccante della Roma si è messo in contatto con otto bambini in cura in diversi ospedali olandesi che non possono ricevere la visita dei genitori a causa del pericolo coronavirus. Ai giovani tifosi Kluivert ha dispensato consigli per trascorrere l’isolamento con il sorriso: «Anche voi potete fare degli esercizi per tenervi in forma: lavorare con gli addominali oppure facendo corsa sul posto».

(Il Messaggero)