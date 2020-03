Kalinic, l’astinenza è finita: «Sono felice, avanti così»

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Dalla beffa all'andata con il Cagliari alla doppietta a Cagliari. Kalinic mette fine alla propria astinenza da gol con un doppio guizzo decisivo nella vittoria della Roma in Sardegna.

Il croato, annunciato titolare da Fonseca, non andava in gol in assoluto dal 17 gennaio 2019, mentre la doppietta - condita anche da un assist di testa - mancava addirittura dal 2017 all'esordio con la maglia del Milan. Il classe ‘88 alla seconda partita disputata dal primo minuto in campionato è riuscito ad interrompere il digiuno, ripagando il tecnico portoghese per la scelta della vigilia, effettuando anche un importante lavoro nei movimenti offensivi a cercare la profondità e nel far salire la squadra: «Abbiamo fatto tutti insieme una buona partita, giocando con grande voglia di vincere. È sempre difficile affrontare il Cagliari. Dobbiamo - il commento della punta di proprietà dell'Atletico - continuare così e vincere tante partite. Sono contento dei gol e dei tre punti, sono sempre pronto a dare tutto perla Roma. Pensiamo alla sfida contro la Sampdoria, senza guardare troppo avanti».

Nel finale di gara Kalinic ha poi avuto un battibecco con Pisacane, col quale era rimasto astio per il gol annullato all'Olimpico: il centravanti ha schernito con un paio di buffetti il difensore centrale avversario e lo ha poi preso in giro mimando un gesto simile a quello fatto da Ronaldo nei confronti di Florenzi nel maggio scorso. Tra le note liete della vittoriosa trasferta c'è anche quella di Villar, catapultato in campo per i problemi fisici di Veretout: «Sono molto contento che il mister - le parole dello spagnolo, elogiato da Fonseca - abbia avuto fiducia in me. Ho lavorato per ottenere questa opportunità»