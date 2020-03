Kalinic-Dzeko, gemelli diversi. Fonseca ha un'opzione in più

La Roma è tornata da Cagliari con una grande verità: ora Edin Dzeko ha un'alternativa e, quando necessario, potrà anche riposare. Alla Sardegna Arena Fonseca ha deciso di dar spazio a Nikola Kalinic che non ha perso l'occasione, dimostrando inoltre che la Roma non ha solo un'alternativa, ma anche un modo diverso di giocare: Dzeko è infatti più regista offensivo, Kalinic più centravanti puro.

Il bosniaco è un pezzo di storia di questa Roma e sta diventando sempre più un regista offensivo: spesso arretra il suo raggio d'azione, quasi a ridosso del trequartista centrale, smista il gioco, apre sugli esterni e proprio per questo a volte fatica nel riempire l'area. A Cagliari, invece, la Roma ha avuto davanti un punto di riferimento costante e i risultati si sono visti anche nel gioco in verticale. Poi, è ovvio, Dzeko è Dzeko e non può essere discusso.

(Gasport)