Juve shock: Rugani positivo. Primo contagio in Serie A: analisi sui bianconeri, ora pure l'Inter in quarantena

Il Coronavirus colpisce anche la Serie A: Daniele Rugani è il primo calciatore a risultare positivo al Covid-19. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, attraverso il sito ufficiale della Juventus, che ha comunicato il risultato del tampone. «Il giocatore è attualmente asintomatico», scrive il club bianconero — e la Juventus sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa". I giocatori ora verranno controllati tutti in maniera minuziosa, Nel gruppo c’era già parecchia preoccupazione (tanto che qualcuno era contrario a giocare Juventus-Inter): più che per se stessi, i calciatori temono per la salute dei familiari. Anche per l'Inter, quindi, che ha giocato allo Stadium, scatta la quarantena. Ci saranno ripercussioni anche sul club nerazzurro (che deve giocare in Europa League con il Getafe: al momento gara rinviata) e soprattutto sullo svolgimento della Champions.

(gasport)