Jesus, insulti-choc: «Ti auguro il coronavirus»

Mentre i giocatori della Roma su disposizione di mister Fonseca sono costretti a rimanere chiusi in casa, e a seguire una rigorosa alimentazione e attività fisica, il difensore Juan Jesus è stato costretto, ancora una volta, a dover leggere un messaggio di insulti, indirizzato a lui e alla propria famiglia. «Ti deve venire il Coronavirus» è stata la frase incriminata, subito ricondivisa dal brasiliano sul proprio profilo Instagram per denunciare l'accaduto, il tutto accompagnato da un messaggio: «In tempi come questi leggere certi commenti non va proprio bene, poi da un ragazzo di 15 anni. Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro se uno a questa età con mezzo cervello fa certe cose?».

(corsera)