In Nicaragua la Primera va ancora in campo. Con mascherine e guanti: “Per dare un segnale”

Nicaragua, solo Paese al mondo (con la Bielorussia) dove la palla ancora rotola in gare ufficiali. E ieri sera è partita la giornata n. 12 del Clausura 2020. L'ultimo turno è previsto a fine aprile e poi via ai playoff.

Il centrocampista uruguayano Bernardo Laureiro, 27 anni spiega: «La decisione di continuare a giocare è stata presa dal governo dopo una riunione con il ministero della Salute, che ha assicurato che c'erano le condizioni per continuare. Anche se giocare con la mascherina è davvero complicato». Il coronavirus per ora in Nicaragua non ha fatto molti danni qui, solo 4 contagi ufficiali e un morto. «Dovevamo dare un messaggio alla gente, così abbiamo giocato protetti - ha spiegato Laureiro -. È stato strano, però la decisione è stata condivisa dal sindacato dei calciatori. Ma io dopo 20 minuti la mascherina me la sono levata, mi era impossibile respirare. Lo stesso hanno fatto altri compagni. I guanti invece li ho tenuti per tutta la partita».

(Gasport)