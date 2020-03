In campo anche a Ferragosto, Lazio stakanovista per il titolo

Calcio fermo a causa dell'emergenza Coronavirus. Simone Inzaghi e i giocatori della Lazio, però, sarebbero disposti a giocare fino a Ferragosto pur di andare all’arrembaggio dello scudetto, anche se questo significherebbe una riduzione dei giorni di vacanza, considerata poi la nuova stagione alle porte. L'idea di giocare ad agosto non dispiace alla Lazio e a Gabriele Gravina, presidente della Figc, che però ha ricordato che è «difficile che il campionato possa finire oltre metà luglio».

C'è, comunque, l'incertezza sulla ripresa degli allenamenti ma Inzaghi resta in pressing sui suoi giocatori: scrive messaggi per motivarli e si affida al preparatore atletico Fabio Ripert per monitorare il lavoro quotidiano d'allenamento.

(La Repubblica)