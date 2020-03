Il Toro guarda al futuro. Ok ai tagli agli stipendi. E per gli abbonamenti c'è il piano dei rimborsi

«Secondo me, il campionato è finito», così ieri Urbano Cairo, presidente del Torino, alla trasmissione “Un giorno da pecora” su Radio Uno. «Lo scudetto non andrebbe assegnato perché il campionato non è finito - aggiunge Cairo -, e tra l’altro in questo momento ci sono pure tre squadre in un fazzoletto di classifica. A dire il vero, non ho sentito neanche Andrea Agnelli dire che lo scudetto andrebbe assegnato». Sul taglio agli stipendi: «Domenica ho parlato con alcuni giocatori del Torino, che mi hanno chiamato loro molto responsabilmente . Ci vedremo presto e ragioneremo insieme per trovare un punto d’incontro che tenga conto di tutto. Ognuno deve fare un po’ di sacrifici».

Infine: «L’abbonato ha diritto ad essere rimborsato. Adesso dobbiamo studiare delle formule che tengano conto di tutto».

(Gasport)