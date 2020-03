Il River dice basta. Bufera in Argentina

Il River Plate ha fermato tutta la propria attività a causa del coronavirus. E in Argentina è scoppiato il caos, per una decisione unilaterale, non avallata dalla Superliga. Il provvedimento preso dalla società di Nuñez, ha peró avuto un alleato in altri momenti impensabili, Diego Armando Maradona che ha chiesto la sospensione del calcio locale. «Sto con loro, fino alla morte. Se i giocatori hanno preso questa decisione sono dalla loro parte, a morire».

Chi invece è passato all'attacco è stato il rivale di sempre, il Boca Juniors. ovviamente. “Olé” ha raccontato che in casa xeneizes sono convinti che si tratta di una mossa politica, mascherata dal coronavirus, nella lotta di potere per la ristrutturazione della nuova AFA, la federazione argentina. Ma anche Nicolas Russo, numero 1 del Lanus, si è messo contro il River: «Atteggiamenti come questi - ha dichiarato - non portano a nulla».

(Corsport)