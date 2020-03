Il prezzo della sosta. I club di A inseguono i tagli della Juventus

I 90 milioni risparmiati dalla Juventus con il taglio di 4 mesi di stipendio di giocatori e tecnici sono soprattutto una strategia d’urgenza per mettere in sicurezza un bilancio profondamente in rosso. Buona parte dei soldi i giocatori li recupereranno da luglio in poi. L'accelerazione della Juve ha infastidito gli altri club, costretti dunque a fare altrettanto. La riunione prevista tra Lega e Aic ieri è stata rinviata e la Lega di A ha compiuto un atto formale comunicando che, se non si giocherà più, gli stipendi da marzo a giugno saranno congelati, poi si vedrà.

Alcuni presidenti, comprensibilmente senza far proclami, si sono spinti oltre. Il Genoa non paga i tesserati da gennaio, la Sampdoria e il Torino non hanno versato febbraio, quando pure ancora si giocava. A Cagliari il "patto del buon senso", per usare le parole di Walter Zenga, vale solo per lui, che il contratto con il presidente Giulini lo ha firmato il 3 marzo, in piena emergenza coronavirus. Per il resto si aspetta, dall’alta classifica alla zona retrocessione.

(La Repubblica)