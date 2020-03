Il partito che vuole chiudere qui la Serie A: tornare in campo non è più un affare

Cambiano le prospettive del campionato dopo l’accordo firmato dalla Juve con Sarri e i giocatori per il taglio degli stipendi. E l’ipotesi di non riprendere a giocare diventa sempre più appetibile.

L’ultima parola spetta al governo. Il Consiglio della Federcalcio torna a riunirsi giovedì: detterà le linee guida per le iscrizioni alla nuova stagione. Ma cosa fare del campionato in corso?

L’idea dei playoff scudetto non piace in Lega. Dove, anzi, si è compattata una maggioranza larga - 15 club - che vuole congelare l’attuale classifica e le retrocessioni. La garanzia di un’altra annata in A è il miglior antidoto alla crisi per moltissimi club che non hanno ambizioni europee. Sullo scudetto deciderebbe il Consiglio federale, ma per molti presidenti non è una priorità.

Per una corrente minoritaria non si può considerare valido un torneo con 25 turni completati su 38. La stagione sarebbe da annullare e, per l’iscrizione alle coppe, farebbe fede la classifica finale del torneo 2018/19, l’ultimo valido. Una tesi che favorisce il Napoli, ma che penalizzerebbe la Lazio in chiave Champions.

(La Repubblica)