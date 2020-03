Il monito di Gravina. Lettera alle Leghe in cerca di unità di fronte al governo

Tra giovedì e venerdì prossimo toccherà al Coni, e alle singole federazioni, quindi per il calcio alla Figc, sedersi al tavolo con la politica a cui saranno presentate tutte le proposte per affrontare le ricadute gravi dell’emergenza, sia economiche sia organizzative. Il presidente Gravina ha già inviato una lettera alle Leghe e ai presidenti delle componenti, quindi a Tommasi (Calciatori), Ulivieri (Allenatori) e Nicchi (Aia), invitandoli a non procedere in ordine sparso, ma con una certa unione di intenti.

Il presidente della Serie B ha già formulato la propria richiesta poco gradita da Gravina, ovvero la pretesa di risorse di cui la Federazione ha smentito l’esistenza. Il presidente Dal Pino invece presenterà entro domani la relazione della sua Lega, preparata insieme ai club con l’aiuto di Deloitte, assicurando collaborazione e senso di responsabilità.

(corsera)