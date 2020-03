Il gigante del gol è Tiquinho. Fonseca ha detto sì

La Roma ha messo gli occhi su un possibile rinforzo per l'attacco. Si tratta di Tiquinho Soares, gigante brasiliano del Porto. I giallorossi avevano sondato il terreno anche durante il mercato di gennaio ma non se ne fece nulla per l’alta valutazione del giocatore. Tiquinho ha infatti una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Oggi, però, la situazione potrebbe essere differente Il coronavirus è inevitabilmente destinato a impoverire le casse (anche) del Porto e lo stesso Tiquinho ha un valore sicuramente più basso, considerando che nel giugno 2021 scadrà il suo contratto e probabilmente ora lo si può prendere con una cifra tra i 12 ed i 15 milioni. Il brasiliano - che piace a Fonseca - ha ancora 29 anni e potrebbe essere una scelta giusta per affiancare Dzeko o magari dargli il cambio.

(Gasport)