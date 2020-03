Il coronavirus rallenta Friedkin e ferma il blitz di Vitek

Anche la Roma si trova al centro di ripercussioni, causa coronavirus, particolari. Negli Stati Uniti la macchina legale che sta ultimando la stesura dei contratti è in piena attività ma, poiché esiste un rapporto con le sedi europee, l'allarme coronavirus ha rallentato il disbrigo di alcune pratiche. Nulla di preoccupante, ma la firma che sancirebbe il passaggio di consegne da James Pallotta a Dan Friedkin slitta.

Fronte Tor di Valle dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma: è noto che Radovan Vitek rileverà la tre società del costruttore Luca Parnasi, fra cui Eurnova, che detiene i terreni interessati. Prima toccherà a Capital Dev e Parsitalia. Per il via libera serve anche l'ok di Unicredit i cui uffici sono rallentati dal coronavirus. Il magnate ceco, per chiudere l'operazione, aveva in programma un viaggio a Roma nel prossimo fine settimana, salvo poi fare dietrofront per l'emergenza in corso.

(Gasport)