Il Coronavirus non ferma i calciatori della Roma: super festa per i figli di Jesus e Pastore, Kluivert vola ad Amsterdam

Da una parte c'è il presidente dell'Aic Damiano Tommasi che chiede lo stop del campionato per evitare i contagi da Coronavirus a calciatori, arbitri, staff e addetti ai lavori, dall'altra c'è qualche giocatore della Roma che al momento sembra continuare la vita normalmente. La Roma, come scrive il quotidiano nella versione online, non ha vietato ai giocatori di uscire dalle proprie case, tutti sono stati liberi di condurre la propria vita come meglio credevano.

Nel fine settimana Kluivert è volato ad Amsterdam, venerdì scorso invece Pastore e Juan Jesus hanno organizzato una festa per i propri figli. Relax anche per Carles Perez, ad Anzio con gli amici, Mancini, Spinazzola e Cristante, così come per le mogli di Fonseca e Dzeko. Chi è stato a casa, o quantomeno non hanno pubblicato su social momenti fuori casa, sono stati Santon e Pellegrini.

(ilmessaggero.it)

