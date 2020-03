Il campionato iper-compresso. La Juve XXL resta la favorita

Adesso c'è da pensare solo a vincere la battaglia con il rivale più subdolo. Lo fa anche il mondo del pallone, cercando di programmare questa stagione menomata. Domani conosceremo le decisioni dell'Uefa con l'ipotesi dello slittamento dell'Europeo a giugno 2021 per consentire lo svolgimento di campionati e coppe. Chi ci guadagna e chi ci perde, sportivamente parlando, da questa inedita avventura?

Partiamo dal campionato e dalla lotta scudetto. Quanto ad abbondanza la Juventus gode più degli altri duellanti. La Lazio non avrà le coppe a distrarla. E l'Inter? Ha forse una rosa più ricca della Lazio e si è avvicinata a quella della Juve, ma ha ancora l’enigma Eriksen, questa è la chiave per inserirsi nella lotta. Ma, oltre alle considerazioni oggettive, c’è l’incognita di come le squadre gestiranno questo brutto e drammatico periodo di inattività.

(Gasport - F. Bianchi)