Il calcio precario: 130 giocatori sospesi

Se il campionato potrà realmente partire c'è l'ipotesi, quanto mai inedita, di assegnare lo scudetto in estate. Questo vuol dire dover giocare oltre il 30 giugno ed estendere quindi la durata dei contratti dei giocatori in prestito o in scadenza, cosa che si sta discutendo nella Fifa. In Serie A sono 130 i calciatori in sospeso. Tra questi ci sono quelli in scadenza a giugno che vanno da Ibrahimovic a Buffon, da Callejon a Mertens, da Lulic a Palomino, da Palacio a De Silvestre. Per non parlare degli allenatori Nicola, De Zarbi, Di Biagio, Longo, Gotti e Juric. Tra i giocatori in prestito Nainggolan, del quale dovranno discuterne Cagliari e Inter. La Roma punta a far suo Smalling dallo United e deve fronteggiare le situazioni di Florenzi e Shcick, ceduti a titolo temporaneo rispettivamente al Valencia e al Lipsia.

C’è infine un’altra nutrita categoria costituita da chi ora è in prestito e dal 1° luglio è sicuro di rimanere in virtù dell’obbligo di riscatto: ad esempio nella Roma Mancini, Veretout e Carles Perez.

(corsera)