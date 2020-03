Il Barça manda in cassa integrazione i suoi campioni

Il presidente del Barcellona Bartomeu, appoggiato dalla giunta direttiva riunitasi ieri sera, ha annunciato l'avvio delle pratiche per l'Erte (Expediente de Regulacion Temporal de Empleo) ovvero il mezzo giuridico a disposizione delle aziende spagnole per ridurre i costi nei momenti di crisi. I calciatori in Spagna ricevono mensilmente una cifra molto bassa, col grosso dello stipendio che arriva in due tranche, di solito fissate a giugno e a gennaio. In tal modo ai blaugrana toccherebbe solo il 5% del salario di base. Tale decisione ha fatto storcere il naso ai giocatori, ma il Barça è deciso comunque ad andare avanti.

(gasport)