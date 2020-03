Gravina: «Il calcio non può fermarsi»

Gabriele Gravina, presidente della Fedrcalcio, ha rilasciato un'intervista al quotidiano per parlare dell'emergenza sanitaria legata al Coronavisrus e alle contromisure da adottare per quanto riguarda le manifestazioni sportive. Queste le sue parole: «Le porte chiuse mortificano valori come la condivisione e la gioia dell'evento sportivo. Ma il calcio non può più fermarsi. Dobbiamo andare avanti, rispettando le ordinanze. Non abbiamo ricevuto ancora nessuna indicazione, ma ci adegueremo nel rispetto dell'interesse generale. Dobbiamo andare avanti seguendo le direttive del governo». Quanto al modo in cui la Lega calcio sta gestendo la situazione, Gravina dice: «Ho rinnovato l'invito all'unità e al senso di responsabilità, sia all'interno della Lega che all'esterno. Solo stando tutti insieme si risolvono i problemi e si cresce. E' proprio con questo spirito che in estate avevamo chiesto di anticipare l'inizio della serie A di una o due settimane. Se la Lega ci avesse dato retta non ci saremmo trovati in questa situazione».

(Corsera)