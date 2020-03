Gravina alle leghe: «Stop richieste sparse». E poi bacchetta Balata

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha richiesto a tutte le componenti di inviare le proposte che faranno parte del pacchetto sui provvedimenti che dovrebbero aiutare il sistema calcio, che verrà portato all'attenzione del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. L'auspicio di Gravina è che ci sia una coerenza interna, un approccio di sistema, anche per non far passare l'immagine del calcio come un mondo dell’egoismo in un Paese che soffre. Alla lettera di Gravina, il presidente della Lega Paolo Dal Pino ha risposto con una telefonata che annuncia per domani la consegna delle proposte.

La Serie B ha suggerito la possibilità di mettere in gioco due fondi di «accantonamento» previsti dal budget federale. «Queste richieste sono inopportune e inapplicabili» la reazione di Gravina a cui ha risposto il presidente della B Balata: «Parlare di personalismi a chi si è messo sempre entro i limiti fissati dalle istituzioni è assolutamente fuori luogo e anzi, inopportuno».

(gasport)