Giochi e non solo: 2021, l'abbuffata

Nonostante il 2021 sia un anno che di base non prevederebbe né Olimpiadi né competizioni UEFA quali l'Europeo, il prossimo sarà un anno affollatissimo di sport, in cui si stima ci sarà, considerando anche i mondiali di atletica e quelli di nuoto già in programma, circa un evento al giorno.

Se si considera quanto, ogni anno, già solo il calendario calcistico sia fitto di impegni, ci si rende conto di come per incastrare tutti i pezzi ci sia bisogno di studiare bene ogni singolo elemento.

Da valutare anche la reazione dei grandi sponsor internazionali ai rinvii dovuti all'emergenza Coronavirus, anche se c'è da credere che lo Sport possa rappresentare un veicolo per la rinascita.

(Il Messaggero)