Giocare senza tifo. Ipotesi rimborso per gli abbonati

La Serie A si giocherà a porte chiuse durante il prossimo mese. Il provvedimento proietta la Roma direttamente alla gara di Europa League contro il Siviglia. Il club giallorosso, nel frattempo, studia una soluzione per il rimborso degli abbonati. La partita contro la Sampdoria è slittata e non si giocherà nel weekend del 7-8 marzo. Per questa gara e per il prossimo mese, la Roma studia una modalità per rimborsare i tifosi abbonati. L’idea è quello di proporre delle agevolazioni per i tagliandi della prossima stagione.

(la repubblica)